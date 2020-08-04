12 человек погибли в ДТП с автобусом в Марокко

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В Марокко перевернулся автобус. 12 человек в результате погибли, ещё 26 получили травмы.

Об этом сообщает местный телеканал 2M. По его данным, авария произошла в ночь на 4 августа в 15 километрах севернее города Агадир на юго-западе страны. По предварительной версии, водитель не справился с управлением во время прохождения сложного поворота.

Всего в автобусе, следовавшем по маршруту городами Эль-Джадида и Тан-Тан, находились 48 человек. 12 погибли, 26 ранены. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб. Авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.