22 января 2026 в 13:42

Терапевт дала советы, как уберечь здоровье в период арктических морозов

Терапевт Якимова: в сильные морозы следует одеваться многослойно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В сильные морозы рекомендуется одеваться многослойно, уделяя особое внимание конечностям, заявила «Радио 1» терапевт Анастасия Якимова. Она предупредила, что кровообращение в руках и ногах замедляется быстрее.

Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло лучше одного плотного, так как они создают воздушную прослойку. Обязательно нужны перчатки или варежки, причем предпочтение следует отдавать непродуваемым вариантам. А обувь должна быть свободной, чтобы не пережимался кровоток, — посоветовала Якимова.

Помимо этого, в период арктических морозов важно отказываться от употребления алкоголя и курения перед выходом из дома. Дело в том, что этиловый спирт и никотин вызывают спазм сосудов. Это, в свою очередь, ускоряет охлаждение тканей. Кроме того, в сильные холода важно плотно есть, чтобы у организма был запас энергии на поддержание нормальной температуры тела, заключила специалист.

Ранее терапевт Инесса Мангус заявила, что во время сильных морозов главное — не стоять на одном месте и постоянно двигаться. Врач подчеркнула, что алкоголь лучше заменить на теплый чай с корицей или фруктами.

