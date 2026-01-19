Технолог развеяла популярный миф о шаурме

Покупная шаурма, вопреки некоторым мнениям, не полезнее другого фастфуда, заявила «Вечерней Москве» пищевой технолог Ольга Козырева. Она напомнила, что жирное мясо в составе этого блюда серьезно нагружает поджелудочную железу и печень. Употребление классического лаваша, в свою очередь, приводит к скачкам уровня сахара в крови.

Лаваш из белой муки, соус на основе майонеза и мясо, прошедшее длительную термическую обработку, — все это говорит не в пользу шаурмы как элемента здорового питания. К тому же неизвестно, насколько хорошо промыты овощи, а значит, есть риск попадания микробов и плесени в организм, — предупредила Козырева.

Она добавила, что соус в покупной шаурме часто содержит большое количество жиров, в том числе и трансжиров. Специалист призвала отдавать предпочтение домашней шаурме и готовить ее из качественных и свежих ингредиентов.

Ранее диетолог Елена Игнатикова заявила, что употребление покупной шаурмы чревато повышением артериального давления и уровня сахара в крови. Дело в том, что в лаваше содержится обилие быстрых углеводов. По ее словам, такой перекус особенно опасен для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, нарушениями углеводного или жирового обмена.