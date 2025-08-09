Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 09:50

Почему твоя кожа стареет раньше времени: меняй привычки с августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие повседневные действия незаметно ускоряют появление признаков увядания кожи на лице и теле. Понимание этих привычек — первый шаг к сохранению молодости и здорового вида.

Частое прищуривание, будь то из-за яркого солнца или работы за экраном, способствует формированию глубоких морщин вокруг глаз — так называемых гусиных лапок. Ношение солнцезащитных очков с УФ-фильтром и правильное освещение при чтении помогут снизить нагрузку на глаза и кожу.

Сон лицом в подушку создает механические заломы, которые со временем превращаются в стойкие морщины. Перейдите на сон на спине или используйте шелковые наволочки, чтобы уменьшить трение и давление на кожу.

Рацион с избытком сахара и рафинированных углеводов запускает процесс гликации — разрушение коллагеновых волокон. Ограничение сахара и включение в меню сложных углеводов помогает сохранить упругость и эластичность кожи.

Курение сужает сосуды, ухудшая питание тканей и вызывая тусклость и преждевременное старение кожи. Отказ от курения — один из самых эффективных способов улучшить внешний вид.

Использование солнцезащитного крема только на пляже — распространенная ошибка. UVA-лучи влияют на кожу круглый год, поэтому ежедневное применение SPF — обязательный шаг в уходе.

Недостаток воды ведет к хронической дегидратации, что проявляется сухостью и снижением тонуса кожи. Носите с собой бутылку с водой и пейте регулярно, чтобы поддерживать оптимальное увлажнение изнутри.

Хронический недосып замедляет восстановление кожи, делая ее тусклой и безжизненной. Установите режим сна и создайте ритуалы для полноценного отдыха — 7–8 часов в сутки необходимы для здоровья кожи.

Пропуск вечернего демакияжа оставляет загрязнения и косметику на коже, забивая поры и нарушая процессы регенерации. Двухэтапное очищение (масло или бальзам + гель или пенка) — важный элемент ежедневного ухода.

Длительный стресс повышает уровень кортизола, что негативно влияет на синтез коллагена и вызывает воспаления. Практики дыхания и короткие медитации помогают снизить напряжение и поддержать молодость кожи.

Использование агрессивных средств для умывания, которые нарушают защитный барьер кожи, приводит к сухости и раздражению. Отдавайте предпочтение мягким и pH-нейтральным продуктам для сохранения баланса.

Замена нескольких вредных привычек на более осознанные альтернативы дает заметный омолаживающий эффект. Чтобы предупредить старение, важны не только дорогие процедуры, но и внимание к ежедневным мелочам.

