Оториноларинголог раскрыл опасность синусита Врач Зайцев: синусит может привести к эндокардиту и артриту

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Хронический синусит или тот, что был вызван стрептококками, может привести к эндокардиту, артриту и другим проблемам с суставами, рассказал в беседе с aif.ru врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, стрептококки могут попасть в почки, сердце и суставы.

Врач объяснил, что, если не лечить хронический синусит, он может распространиться на другие органы, например почки. Дело в том, что стрептококков в организме становится так много, что они уже не умещаются в полости носа.

При попадании синусита в почки, нарушается их работа, добавил Зайцев. Из почек воспаление легко может перекочевать в оболочку сердца, вызывая тем самым эндокардит. Кроме того, иногда синусит оказывается в суставах, из-за чего там медленно развивается воспаление, что нередко становится причиной артрита.

Медик отметил: усугубляет ситуацию то, что люди привыкли переносить болезни на ногах. Он порекомендовал при первых сигналах боли в суставах проконсультироваться с врачом, а не пытаться лечить все мазями и таблетками, потому что иначе может быть поздно.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев рассказал, что главными симптомами гайморита являются практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, а также высокая температура и снижение обоняния. По его словам, признаки недуга похожи на начало других респираторных заболеваний, поэтому окончательный диагноз ставит только врач.