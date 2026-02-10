Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:10

Гастроэнтеролог рассказал о трех полезных вариантах завтрака

Гастроэнтеролог Логинов посоветовал готовить на завтрак теплую кашу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Теплая каша, омлет и цельнозерновые тосты с творожным сыром, авокадо, слабосоленой красной рыбой или хумусом станут наиболее полезными блюдами на завтрак, заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Для первого приема пищи он также посоветовал выбирать вареные яйца и овощные нарезки.

Цельнозерновые тосты с полезными топпингами насыщают организм клетчаткой, а омлет надолго обеспечивает чувством сытости, отметил Логинов. Теплая каша, в свою очередь, обволакивает слизистую желудка, создавая защитный слой. Такой завтрак особенно полезен для людей с чувствительным ЖКТ.

Врач предупредил, что сладкая выпечка, готовые блюда и глазированные сырки напротив не подойдут для первого приема пищи. Он также предостерег от употребления цитрусовых соков и кислых фруктов после сна. Холодные напитки, смузи и кофе — тоже не лучший выбор для завтрака.

Ранее диетолог Андрей Бобровский предупредил, что беременным, подросткам и пожилым людям нельзя заменять мясные продукты на бобовые. Аналогичное противопоказание есть и для людей с подагрой, анемией, болезнями почек и ЖКТ.

Читайте также
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Общество
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье
Общество
Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье
Стало известно, какие препараты сильнее всего вредят печени
Здоровье/красота
Стало известно, какие препараты сильнее всего вредят печени
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Здоровье/красота
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Диетолог предупредил, кому опасно заменять мясные продукты на бобовые
Здоровье/красота
Диетолог предупредил, кому опасно заменять мясные продукты на бобовые
блюда
врачи
здоровье
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Петербурга конфисковал несколько сотен поддельных кукол Барби
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве экс-президента ВФЛА
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.