Гастроэнтеролог рассказал о трех полезных вариантах завтрака

Теплая каша, омлет и цельнозерновые тосты с творожным сыром, авокадо, слабосоленой красной рыбой или хумусом станут наиболее полезными блюдами на завтрак, заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Для первого приема пищи он также посоветовал выбирать вареные яйца и овощные нарезки.

Цельнозерновые тосты с полезными топпингами насыщают организм клетчаткой, а омлет надолго обеспечивает чувством сытости, отметил Логинов. Теплая каша, в свою очередь, обволакивает слизистую желудка, создавая защитный слой. Такой завтрак особенно полезен для людей с чувствительным ЖКТ.

Врач предупредил, что сладкая выпечка, готовые блюда и глазированные сырки напротив не подойдут для первого приема пищи. Он также предостерег от употребления цитрусовых соков и кислых фруктов после сна. Холодные напитки, смузи и кофе — тоже не лучший выбор для завтрака.

