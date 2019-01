Встречи с друзьями признали полезными для здоровья

https://news.ru/storage/news/fb2463d1d4cb054932bceb2a498662e5/2288847c-7085-4201-86f7-2928f5b90c20_850.jpg Авилов Александр/АГН"Москва"

Учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что активный образ жизни и встречи с друзьями положительно влияют на здоровье человека. Статья была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

В течение четырёх лет они следили за жизнью 7304 человек в возрасте от 50 лет. Так, люди, проводящие больше времени со своими близкими и друзьями, оказались более здоровыми, сообщает «Царьград».

73% участников наблюдений минимум один раз в неделю ходили в театры и музеи, спортзалы, пишет «360».

