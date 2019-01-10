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Встречи с друзьями признали полезными для здоровья

Авилов Александр/АГН"Москва"

здоровье [ версия для печати ]

Учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что активный образ жизни и встречи с друзьями положительно влияют на здоровье человека. Статья была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

В течение четырёх лет они следили за жизнью 7304 человек в возрасте от 50 лет. Так, люди, проводящие больше времени со своими близкими и друзьями, оказались более здоровыми, сообщает «Царьград».

73% участников наблюдений минимум один раз в неделю ходили в театры и музеи, спортзалы, пишет «360».

Как ранее писал News.ru, лучшим способом избавления от висцерального жира диетологи признали низкоуглеводную диету. Согласно проведённым исследованиям, отказ всего от пяти продуктов поможет быстро сбросить лишний вес и избавиться от жира на животе.


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