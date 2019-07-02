https://static.news.ru/photo/0579ffc8-9cdb-11e9-b635-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Парубий Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил предложение ПАСЕ отправить в Незалежную наблюдателей за досрочными выборами в парламент страны, сообщил представитель Киева в Ассамблее Владимир Арьев.

Голосование состоится 21 июля 2019 года, пишет ТАСС .

Глава Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами на Украине, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Ранее Андрей Парубий заявил, что выполнение Минских договорённостей в части разведения войск и вооружений — это шаг к капитуляции, а не к миру в Донбассе, писал News.ru.