Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил предложение ПАСЕ отправить в Незалежную наблюдателей за досрочными выборами в парламент страны, сообщил представитель Киева в Ассамблее Владимир Арьев.
Голосование состоится 21 июля 2019 года, пишет
Глава Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами на Украине, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети
Ранее Андрей Парубий заявил, что выполнение Минских договорённостей в части разведения войск и вооружений — это шаг к капитуляции, а не к миру в Донбассе, писал News.ru.