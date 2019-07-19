https://static.news.ru/photo/436b344e-aafc-11e9-9cf1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Украинские военные готовы «за считаные часы» дать отпор агрессии российских войск, нападение которых может произойти со стороны белорусской территории в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооружённых сил Украины.

Причиной публичного выступления стала информация из соцсетей, где сообщается, что военнослужащие России замечены неподалёку от российских границ.

Так, например, пользователь Владимир Мартынюк в Facebook утверждает , что жители приграничного Иванковского района видели на белорусской стороне большое количество солдат и техники. Российские военные, по его словам, ежедневно проводят «военные учения с бронетехникой и даже авиацией».

Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев. Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину, «сделают», — написал Мартынюк.

Он утверждает, что военные тренируются «ломать» границу Украины. При этом мужчина добавил, что россиян невозможно спутать с белорусами, так как половина военных выглядят как «буряты» или «якуты».

В пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады заявили, что уже довели «до командования всех уровней» информацию о подозрительной военной активности вблизи украинской границы. Вместе с тем там уточнили, что информация о присутствии российских военных в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения пока проверяется.

Там заверили, что готовы оперативно «приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору».

Ранее, как писал News.ru, в Генштабе украинских войск заявляли, что Россия сосредоточила у госграницы десятки тысяч военных. Часть войск якобы базируется в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, а остальные — в Крыму, который Украина называет своей территорией, оккупированной российскими силовиками.