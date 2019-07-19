Украинские военные готовы «за считаные часы» дать отпор агрессии российских войск, нападение которых может произойти со стороны белорусской территории в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооружённых сил Украины.
Причиной публичного выступления стала информация из соцсетей, где сообщается, что военнослужащие России замечены неподалёку от российских границ.
Так, например, пользователь Владимир Мартынюк
Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев. Утверждают, что до Нового года они нас, то есть Украину, «сделают», — написал Мартынюк.
Он утверждает, что военные тренируются «ломать» границу Украины. При этом мужчина добавил, что россиян невозможно спутать с белорусами, так как половина военных выглядят как «буряты» или «якуты».
В пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады
Там заверили, что готовы оперативно «приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору».
Ранее, как писал News.ru, в Генштабе украинских войск заявляли, что Россия сосредоточила у госграницы десятки тысяч военных. Часть войск якобы базируется в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, а остальные — в Крыму, который Украина называет своей территорией, оккупированной российскими силовиками.