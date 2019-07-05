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Системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе не направлены против России. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против России, она не способна сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты, — цитирует Столтенберга РИА Новости .

Система ПРО в Европе, по его словам, «направлена против угроз за пределами евроатлантического региона, и это по-прежнему так».

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны Североатлантического альянса рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как писал News.ru, в апреле первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что размещённые в Европе системы ПРО США рискуют стать первоочередными объектами поражения.