Бой завершился после мощного правого кросса де Рандами, от которого Лэдд рухнула на настил октагона. После добивания рефери поединка Херб Дин остановил схватку. Де Рандами стала главной претенденткой на бой за принадлежащий Аманде Нуньес чемпионский титул в легчайшем весе.

"The Iron Lady" Germaine de Randamie (9-3) gets it done in 16 seconds, scrambling Aspen Ladd with one right hand! The stoppage may have been early but the former UFC women's featherweight champ suddenly has a case to rematch Nunes. #UFCSacramento pic.twitter.com/NMbfWauSmF