Зять Ельцина приобрёл дом на пиратском острове за €15 млн

https://static.news.ru/photo/5053089a-97a8-11eb-bc8c-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Зять первого президента РФ Бориса Ельцина Валентин Юмашев обзавёлся домом в экзотическом месте. Как сообщает РБК со ссылкой на центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» (признан в РФ иноагентом), Юмашев потратил €15 млн на дом на острове, который в XVII веке был штаб-квартирой французских пиратов.

О приобретении россиянином недвижимости на Карибах стало известно из расследования, которое центр провёл совместно с изданием «Важные истории». Сам Юмашев подтвердил факт покупки дома, отметив, что частично средства, потраченные на это, являются кредитными.

Я действительно совсем недавно инвестировал в недвижимость на острове Сен-Барт. Основная сумма денег, потраченная на покупку дома, — это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги, — заявил зять Ельцина.

Остров Сен-Бартелеми, о котором идёт речь, является административной единицей Франции в округе Анс-де-Кайе на Карибах. Юмашев и его супруга, дочь Бориса Ельцина Татьяна, в 2020 году стали владельцами компании, зарегистрированной на острова. Согласно документам, она была создана для приобретения недвижимости, и именно через эту компанию супруги Юмашевы приобрели дома площадью 2,5 тысячи кв. м.

Отмечается, что строение находится у океана, в 160 метрах от береговой линии. В здании есть шесть спален, восемь ванных комнат, бассейн, спортзал, массажный кабинет и джакузи.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, Валентин Юмашев назвал свою главную ошибку в 90-е годы. Он считает, что ему нужно было предложить своему тестю открыть засекреченные архивы СССР.