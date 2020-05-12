Зоологу из РФ грозит 40 лет тюрьмы за сбор мёртвых насекомых на Шри-Ланке

https://static.news.ru/photo/f2851aaa-9460-11ea-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Александр Игнатенко Фото: Александр Игнатенко/vk.com

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.

Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды.

Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог. Он должен заплатить штраф в размере 3 млн рублей или может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению. Игнатенко собирает денежные средства на своей странице в социальной сети.

Журналистам издания «Подъём» мужчина рассказал , что посольство России в Индии посоветовало его родственникам найти адвоката на сайте диппредставительства.

Сейчас у нас местный адвокат, нашли на сайте, — пояснил зоолог.

NEWS.ru писал, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, отказали в тестировании на коронавирус. Адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил, что пилот обнаружил у себя характерные для коронавируса симптомы. Администрация тюрьмы заверила российских дипломатов, что Ярошенко был направлен на обследование. Супруга пилота утверждает, что это не так.