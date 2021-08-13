Жизнь коротка, бренд вечен: власти Китая разворачиваются к социализму

Компартия Китая в рамках объявленной на этой неделе кампании планирует «санировать» экономическую и общественную стороны жизни, придав им более «традиционно социалистический» облик и устранив те проявления капитализма, которые противоречат пониманию социализма (пусть даже с китайской спецификой) и ставят под угрозу национальную безопасность.

Для выполнения этих долгосрочных целей — кампания рассчитана на пять лет с возможным продлением — в Китае будут приняты специальные законы, позволяющие властям ещё более жёстко, чем до сих пор, регулировать работу Интернета, систему образования, культуру, положение иностранцев и иностранных агентов, частный бизнес, развитие городов и транспорта, борьбу с пандемией и биологическую безопасность, сообщило в четверг агентство «Синьхуа».

Помимо этого, государство (что в китайских реалиях синонимично партийному руководству) берёт под тотальный контроль всё, что связано с исследованиями в области искусственного интеллекта и других высоких технологий, цифровую экономику и распоряжение big data – персональной информацией граждан страны.

Закрыто на санобработку

Целью планомерного и тотального «закручивания гаек» партия объявила необходимость предотвращения широкомасштабных общественных конфликтов. Они в самом деле время от времени прорываются в китайском обществе из-за режущего глаз несоответствия социалистических по букве лозунгов КПК и капиталистическими по сути социально-экономическими отношениями.

Возможность таких конфликтов должна быть задушена в зародыше, – говорится в сообщении о предстоящей чистке.

Власти КНР тем самым формально конституируют новую внутреннюю политику, которая «без объявления войны» уже фактически проводится последний год под предлогом необходимости борьбы с пандемией коронавируса, в Китае и начавшейся.

Объявленные на совместном заседании ЦК КПК и Госсовета КНР решения моментально вызвали падение акций китайских компаний на биржах в Гонконге и США, так как инвесторы опасаются, что вместо рыночных механизмов Пекин будет усиливать административно-командное управление экономикой.

Как это может выглядеть, показал пример Интернет-универмага «Алибаба», который власти в апреле оштрафовали на 2,8 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства. В июле крупнейшим китайским онлайн-платформам (местным аналогам запрещенного Facebook) было приказано убрать из доступа весь контент 18+. А в этот понедельник власти обязали всех репетиторов, которых нанимают для будущих абитуриентов, зарегистрироваться как НКО с запретом получать деньги от государственных или иностранных источников.

Оснований для опасений инвесторов, таким образом, достаточно. Но ещё в 2017 году на 19-м съезде КПК её председатель Си Цзинпин говорил о необходимости вернуться к истокам, то есть пересмотреть политику свободного предпринимательства «без берегов», которая была базой китайского экономического чуда с середины 1980-х годов. Он также призвал превратить КНР в правовое государство (разумеется, при никуда не исчезающей руководящей роли компартии). В этой связи очень примечательно, что впервые за 40 с лишним лет в Пекине зазвучали цитаты из Мао Цзедуна, основателя КПК, 100-летие которой отмечается в этом году.

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В одну телегу впрячь возможно

На примере начавшейся кампании мы видим, что китайское руководство проявляет высшее мастерство идеологической эквилибристки, умудряясь сшивать воедино абсолютно несочетаемые вещи, сказал NEWS.ru китаист Василий Михеев.

Китайское руководство действует так, как того требует логика «новой биполярности» — борьбы с США за контроль над инновационными рынками, господство на которых делает в 21 веке страну сверхдержавой. В этом ее отличие от старой американо-советской биполярности, где антагонизм происходил по принципу отношения к частной собственности. Но в этом плане у Китая и США антагонизма как раз нет — частная собственность в Китае составляет 70 % экономики, это больше чем в Швеции, и миллиардеров там больше, чем в США! Василий Михеев руководитель группы Китая ИМЭМО РАН руководитель группы Китая ИМЭМО РАН

Для Пекина сегодня, как и 40 лет назад, идеологической основой для завоевания глобального доминирования на рынках прорывных технологий остаётся метафора Ден Сяопина «неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей». Если частная собственность позволяет Китаю завоёвывать конкурентные преимущества на мировом рынке, КПК без колебаний декларирует её защиту в конституции — ничуть не смущаясь того, что официальная идеология марксизма предаёт частную собственность анафеме.

Китайские идеологи нашли исключительно гибкую формулировку, которая позволяет создавать такие идеологические гибриды, которые классические, советского воспитания коммунисты воспринимают как оголтелый ревизионизм. Эта формулировка — «социализм с китайской спецификой в новую эпоху». Она позволяет сохранять 100-летней давности фундамент и название партии, одновременно сохраняя экономические отношения, которые никак не вяжутся с определением коммунизма, — говорит эксперт.

Закручивание гаек, если под этим понимать сужение личных и экономических свобод, в самом деле усилилось накануне и после празднования в июле нынешнего года 100-летия КПК. Но нынешний китайский НЭП не является разворотом на 180 градусов, а лишь определённой коррекцией курса, вызванной всё более осязаемой необходимостью напомнить тому самому классу частных собственников, кто в доме хозяин, поскольку конституционные гарантии и большие деньги вызвали у многих из них иллюзию, что экономическое преуспевание влечет за собой политическую свободу.

Си Цзинпин, который в нарушение неписанной традиции собирается оставаться на посту генсека КПК на третий срок, должен сделать себя ядром всей партии, не допуская, чтобы кто-то мог даже помыслить, что он «размягчается» от долгого пребывания во главе страны и партии. А и в партии, и в народе не пропадает ощущение дискомфорта при виде миллиардеров, поющих «Интернационал». Поэтому Си и запускает кампанию, призванную этот дискомфорт уменьшить, – объясняет Михеев.

Компартия Китая никогда не откажется от названия «коммунистическая», потому что это бренд. Но она не намерена отказываться и от частной собственности, потому что это та кошка, которая ловит для хозяина мышей, и весьма успешно. Но кошка не должна забывать, что сколько бы мышей она ни поймала, она никогда не станет хозяином в доме. А забудет — настоящий хозяин напомнит об этом так, что желания сомневаться не останется.