https://static.news.ru/photo/cc0afbd6-d2fc-11e9-ad76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

45-летняя женщина из бразильского города Сан-Паулу решила исполнить давнюю мечту сына-гея стать отцом и родила для него двойню.

Юноша давно мечтал завести детей, но традиционным способом не мог этого сделать из-за сексуальной ориентации. С четвёртого раза его матери удалось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В сентябре на свет появилась двойня — мальчик и девочка, передаёт The Sun .

По словам молодого человека, мать около четырёх лет назад забеременела от отца, но ребёнок родился недоношенным и вскоре умер. Поэтому члены семейства решили использовать семя сына для оплодотворения яйцеклетки матери.

Ранее друзья народного артиста России Эммануила Виторгана и Ирины Млодик рассказали, что звёздная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. По их словам, это обошлось в два миллиона рублей. Сейчас супруги наняли двух нянь. Одна необходима, чтобы присматривать за новорождённой Кларой, а другая будет заниматься обучением полуторогодовалой Этель, писал News.ru.