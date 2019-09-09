45-летняя женщина из бразильского города Сан-Паулу решила исполнить давнюю мечту сына-гея стать отцом и родила для него двойню.
Юноша давно мечтал завести детей, но традиционным способом не мог этого сделать из-за сексуальной ориентации. С четвёртого раза его матери удалось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В сентябре на свет появилась двойня — мальчик и девочка, передаёт
По словам молодого человека, мать около четырёх лет назад забеременела от отца, но ребёнок родился недоношенным и вскоре умер. Поэтому члены семейства решили использовать семя сына для оплодотворения яйцеклетки матери.
Ранее друзья народного артиста России Эммануила Виторгана и Ирины Млодик рассказали, что звёздная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. По их словам, это обошлось в два миллиона рублей. Сейчас супруги наняли двух нянь. Одна необходима, чтобы присматривать за новорождённой Кларой, а другая будет заниматься обучением полуторогодовалой Этель, писал News.ru.