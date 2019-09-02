https://static.news.ru/photo/fbd84a90-cd79-11e9-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Эммануил Виторган и Ирина Млодик Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Друзья народного артиста РФ Эммануила Виторгана и Ирины Млодик рассказали, что звёздная пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

По их словам, это обошлось в два миллиона рублей. Сейчас супруги наняли двух нянь. Одна необходима, чтобы присматривать за новорождённой Кларой, а другая будет заниматься обучением полуторогодовалой Этель, передаёт Starhit .

79-летний Виторган и 57-летняя Млодик в очередной раз стали родителями в конце августа. Вместе с тем некоторые поклонники их раскритиковали. Людей беспокоит то, что девочки слишком рано осиротеют и останутся без родителей. После этого артист призвал всех россиян рожать как можно больше и чаще. По его мнению, дети — это наивысшее счастье, писал News.ru.