https://static.news.ru/photo/b99a9808-af8d-11ea-81eb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части. По его словам, без этого не получится примирить белых и чернокожих американцев.

Афроамериканцам, по мнению депутата, необходимо отдать два-три штата, где они смогут жить со своей полицией, своими врачами и преподавателями. Об этом Жириновский написал в своём Telegram-канале.

И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты, — заметил парламентарий.

Он также считает, что всем желающим чернокожим американцам следует помочь с переселением в Африку. В восточной части континента, указал Жириновский, разговаривают по-английски, там «с удовольствием примут» граждан США, дадут им хорошую работу и жильё.

Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнёт в том, что они чёрные, — считает Жириновский.

Он добавил, что оставшись среди белых американцев, они «всегда будут чувствовать себя в неудобном положении».

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