Жириновский назвал Украину ненужным НАТО «пушечным мясом»

Украина не сможет вступить в НАТО, потому что является несерьёзной страной, у которой есть «пушечное мясо», но нет отчётности и бухгалтерии, что очень удобно, потому что нет никакой ответственности за расходы. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Тelegram-канале.

США не выгодно принимать Украину в НАТО. В НАТО ведь есть бухгалтерия, все члены блока отчитываются за расходы. А в нынешнем виде Украина — это просто аэродромы, склады, вокзалы, порты, пушечное мясо, — заявил он.

По его словам, на Украине можно раздать деньги каким-нибудь добровольческим батальонам и за эти расходы нет никакой ответственности.

Так все там и зарабатывают. Зачем же им этот удобный порядок менять? — резюмировал он.

Ранее высказалось предположение, что Соединённые Штаты Америки ждёт распад, подобный краху СССР. Такую версию выдвинул Владимир Жириновский. Политик уверен в том, что причиной краха США станет то, что «новое американское большинство» (национальное) не сможет поддержать высокий уровень развития страны, в первую очередь в отношении технологий, экономики, демократии и благосостояния в целом.

В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что новых санкций против России не стоит опасаться и воспринимать серьёзно так же, как, например, слова Жириновского.