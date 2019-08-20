https://static.news.ru/photo/26ed038a-c369-11e9-a039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Протокол визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги Сары. Именно поэтому её и не проконсультировали, что нужно делать с приветственным караваем. Об этом сообщил израильский министр Зеев Элькин.

Он рассказал в интервью местной радиостанции свою версию происшествия в киевском аэропорту Борисполь, когда Сара якобы бросила на землю предложенный ей кусок каравая, пишет РИА Новости .

Ему объяснили, получил каравай, или «халу», как его назвали наши средства массовой информации. Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии. Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у неё упали, — сказал Элькин.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Сара Нетаньяху, бросившая кусок каравая на землю, не хотела проявить неуважение к украинскому народу, писал News.ru.