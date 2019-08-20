Протокол визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев не предполагал активного участия в церемонии встречи его супруги Сары. Именно поэтому её и не проконсультировали, что нужно делать с приветственным караваем. Об этом сообщил израильский министр Зеев Элькин.
Он рассказал в интервью местной радиостанции свою версию происшествия в киевском аэропорту Борисполь, когда Сара якобы бросила на землю предложенный ей кусок каравая, пишет
Ему объяснили, получил каравай, или «халу», как его назвали наши средства массовой информации. Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, которая не должна была участвовать в самой этой церемонии. Она держала их в руках. Дальше, когда они пошли, они у неё упали, — сказал Элькин.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Сара Нетаньяху, бросившая кусок каравая на землю, не хотела проявить неуважение к украинскому народу, писал News.ru.