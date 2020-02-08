В Сети возмутились поведением жены футболиста «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка Ирины, спевшей национальный гимн в трусах и водолазке.
Об инциденте
Главное, жовто-блакiтний колер соблюден! — гласит один из комментариев.
При этом юрист Юрий Юрченко в комментарии украинскому спортивному изданию «Чемпион» заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом. Он считает, что он может привести к неприятным последствиям и даже уголовному преследованию. Впрочем, у Морозюк нашлись и защитники, которые считают, что этот поступок был хоть и глупый, но патриотичный.
Ранее NEWS.ru сообщил, что УЕФА не станет возбуждать дело из-за жеста украинского легионера греческого клуба ПАОК Евгения Хачериди за демонстрацию щитков в цветах флага Украины.
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