https://static.news.ru/photo/f6904c60-4a9f-11ea-ae2b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Морозюк Фото: irina_moroziuk/instagram.com

В Сети возмутились поведением жены футболиста «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка Ирины, спевшей национальный гимн в трусах и водолазке.

Об инциденте рассказало РИА Новости. Видео с исполнением женой футболиста гимна в трусах было выложено в Сеть. Отмечается, что больше всего пользователей возмутило то, что водолазка и трусы на Морозюк были цветов национального флага.

Главное, жовто-блакiтний колер соблюден! — гласит один из комментариев.

При этом юрист Юрий Юрченко в комментарии украинскому спортивному изданию «Чемпион» заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом. Он считает, что он может привести к неприятным последствиям и даже уголовному преследованию. Впрочем, у Морозюк нашлись и защитники, которые считают, что этот поступок был хоть и глупый, но патриотичный.

Ранее NEWS.ru сообщил, что УЕФА не станет возбуждать дело из-за жеста украинского легионера греческого клуба ПАОК Евгения Хачериди за демонстрацию щитков в цветах флага Украины.