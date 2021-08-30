Жена экс-посла Греции в Бразилии приговорена к 31 году тюрьмы

Супруга убитого греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса Франсуаза де Соуза Оливейра бразильским судом приговорена к 31 году тюремного заключения за подстрекательство к убийству мужа. Об этом сообщает France-Press.

По версии следствия, в 2016 году Оливейра «вдохновила» на убийство своего мужа. Осуждённая завела роман с офицером военной полиции Рио де Жанейро Серхио Гомешем. Позже офицер признался в убийстве греческого посла под влиянием своей любовницы. Самого Гомеша суд отправил за решётку на 22 года.

Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил девять фигурантов дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова к длительным срокам заключения. Девять подозреваемых в причастности к преступлению на данный момент ещё находятся в розыске. 19 декабря 2016 на открытии выставки фотографий в Анкаре Карлов был убит сотрудником полиции Мертом Алтынташем выстрелами в спину. Убийца спустя несколько минут после злодеяния был застрелен турецкими правоохранителями.