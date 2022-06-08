Земля, прощай: Франция присоединилась к «Соглашениям Артемиды» по космосу Франция присоединилась к разработанным США «Соглашениям Артемиды» по освоению Луны

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Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды» и присоединилась к международной программе по освоению Луны. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте. Франция стала 20-м государством — участником программы.

Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей «Соглашение Артемиды», на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне, — говорится в сообщении ведомства.

США намерены возродить пилотируемые полёты к Луне в 2024 году. Программа получила название Artemis («Артемида») в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры бога Аполлона. Его имя носила первая лунная программа, в рамках которой американцы совершили шесть высадок на лунную поверхность в 1960–70-х годах XX века.

К подписанию «Соглашений Артемиды» (Artemis Accords) США пригласили страны мира в октябре 2020 года. «Соглашения» — это свод правил взаимодействия стран в освоении спутника Земли и дальнего космоса, представленный НАСА. Штаты подчёркивают, что эти правила основаны на принципах Договора о космосе 1967 года.

Ранее сообщалось, что Роскосмос запустит спутник связи для Анголы «Ангосат-2» в первой декаде сентября. Он будет запущен по договорённости стран взамен утраченного спутника «Ангосат-1», который был запущен с Байконура в декабре 2017 года.