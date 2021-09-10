Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны принять Олимпиаду. Об этом украинский лидер заявил на выступлении по поводу 30-летия создания Национального олимпийского комитета, говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Большая мечта — это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр, — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, провести Олимпиаду в Киеве будет сложно. По этому поводу он припомнил слова тяжелоатлетов, так как его отец — мастер спорта по тяжёлой атлетике.

Пойти и попробовать что-то поднять всегда нелегко. Легко — не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр — мы точно попробуем, — аргументировал Зеленский.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинцы живут в условиях третьей мировой войны. Винит она во всём Россию.