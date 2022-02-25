Зеленский заявил, что ожидает до рассвета штурма Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночь на субботу, 26 февраля, будет тяжёлой, поскольку может случиться штурм Киева. Потерять столицу нельзя, отметил он в обращении к соотечественникам, размещённом на сайте главы государства.

Должен сказать абсолютно откровенно, эта ночь будет более тяжёлой, чем день. Под ударом многие города нашей страны <...>. Особое внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу <...>. Этой ночью они пойдут на штурм, — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что кроме Киева «под ударом» находятся Чернигов, Харьков и Сумы. Зеленский предупредил о штурме украинских позиций.

Этой ночью надо выстоять. Судьба Украины решается сейчас, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой о прекращении огня, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, в ночь на 26 февраля идут консультации о месте и времени личной встречи представителей сторон. Он добавил, что быстрое начало переговоров будет способствовать тому, что нормальная жизнь на Украине быстрее возобновится.