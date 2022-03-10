Зеленский заявил, что на Украине не разрабатывали биологическое оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что химическое или иное оружие массового поражения в стране не разрабатывали. По его словам, лаборатории на Украине есть, но они занимаются «обычной наукой», сообщает РИА Новости.

Большинство [лабораторий] <...> осталось с советских времен, и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что является президентом адекватной страны, поэтому разработкой ни химического, ни другого подобного оружия на Украине не занимались.

Ранее стало известно, что первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совбеза ООН. Москва намерена обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.