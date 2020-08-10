Центризбирком Белоруссии объявил предварительные результаты президентских выборов. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь порядка 10%. Однако оппозиционные ресурсы сообщают о диаметрально противоположных итогах голосования. Учитывая нарастание протестной волны в республике ещё в день выборов, в ближайшее время страну ждут серьёзные потрясения.

Незадолго до голосования 9 августа белорусская оппозиция запустила интернет-платформу «Голос». Ресурс был создан для того, чтобы сторонники Светланы Тихановской выкладывали прямо с избирательных участков фотографии своих бюллетеней, демонстрирующие поддержку основной соперницы Лукашенко.

Именно с работой «Голоса» противники белорусского режима связывают тот факт, что уже утром в день выборов в республике отмечались проблемы с доступом в Интернет. Напряжённости добавляло заявление начальника отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марины Поповой, сделанное накануне. По её словам, власти рассматривали возможность принудительной приостановки работы ресурса.

Тем не менее, платформа продолжила работу. По данным «Голоса», более 80% из 1 180 084 уникальных пользователей ресурса проголосовали за Светлану Тихановскую. По последним официальным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, в стране проживает 6 880 605 человек, имеющих право участвовать в выборах. Это значит, что лишь на портале, о своей поддержке Тихановской сообщили порядка 17% избирателей. А учитывая проблемы с доступом к интернету, таковых, очевидно, было ещё больше — просто они не сумели воспользоваться возможностью заявить о себе.

Несмотря на предсказуемую критику со стороны властей, «Голос» выглядит вполне объективным маркером общественных настроений — в конечном счёте, туда отсылали фотографии бюллетеней даже сторонники Лукашенко, хотя многие оппозиционеры считают это целенаправленными «вбросами».

В пользу Тихановской говорят и другие факты. Например, противники Лукашенко призвали складывать бюллетени в поддержку его соперницы «гармошкой», чтобы по фотографиям с участков можно было определить их примерное количество в избирательных урнах.

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Сейчас социальные сети наполнены снимками подобного рода, что вызывает ещё больше сомнений в истинности победы действующего президента.

На внешнем контуре у Лукашенко тоже не всё спокойно. На фоне протестов, вспыхнувших в городах Белоруссии, уже вечером после закрытия избирательных участков президент Украины Владимир Зеленский призвал коллегу к отказу от силовых методов подавления народного недовольства.

Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия, — отметил украинский лидер.

Позиция Зеленского вполне логична — сам он, в конечном счёте, наследник «постмайданных» властей Украины, поэтому поддержка протестующих в Белоруссии с его стороны ожидаема. Однако для Лукашенко — это серьёзный вызов, учитывая регулярные заявления официального Минска о добрососедских отношениях с Киевом. Отношения Белоруссии с Россией, как уже неоднократно отмечали эксперты, испорчены (хотя Владимир Путин и поздравил коллегу с победой), а на Западе всё больше обеспокоены возвращением президента к привычным «диктаторским» методам. В этих условиях отдаление РБ от Украины означает фактическую потерю Минском одной из немногих дружественных стран, обеспечивавших значительную долю вливаний в бюджет за счёт закупок продовольствия и, по неофициальным данным, оружия.

Виктор Толочко/РИА Новости

Сам белорусский президент во время разгонов протестных акций сохранял молчание, однако позднее всё же высказался о произошедшем.

Это хорошо, что ОМОНовцы (протестующих. — NEWS.ru) их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось, — заявил он.

На вечер 10 августа оппозиция анонсировала очередную акцию протеста, а 11 числа призвала ко всеобщей забастовке. Лукашенко вновь оказывается перед дилеммой. Спустить ситуацию на тормозах — значит проявить слабость. Но и подавлять выступления так же жёстко, как в день выборов, для официального Минска чревато проблемами — прежде всего, во внешней политике.