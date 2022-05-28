Зеленский сообщил об «очень тяжёлой» ситуации в Донбассе Президент Украины Зеленский сообщил об «очень тяжёлой» ситуации в Донбассе

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Ситуация в Донбассе в настоящее время, «как и предполагалось, очень тяжёлая». Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что противник сосредоточил там «максимум артиллерии, максимум резервов».

Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его, — написал президент Украины.

Несколько дней назад Зеленский уже упоминал о тяжёлой ситуации в Донбассе. Тогда он сообщил, что украинские войска сдерживают наступление.



Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что ВСУ в Донбассе придётся отступать или затягивать сопротивление. Во втором случае городские постройки будут использованы как укрепления, но тогда украинских военных уничтожат.

25 мая в Луганской Народной Республике сообщили о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, доставка боеприпасов, снабжения и перемещения живой силы ВСУ стали в данном районе практически невозможны. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами украинских военных, которые попадают под огонь союзных сил и уничтожаются.