Зеленский: российское наступление уже началось

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил британскому телеканалу BBC, что «масштабное российское наступление» уже началось. Украинский лидер добавил, что атаки происходят с нескольких направлений. При этом глава государства не стал приводить доказательства своих утверждений.

Масштабное российское наступление уже началось. Российские атаки уже происходят с нескольких направлений, — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские силы могут продолжать сопротивление до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление. Президент подчеркнул, что стране нужны гарантии безопасности. По его словам, любые территориальные компромиссы «ослабили бы Украину как государство».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Он оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.