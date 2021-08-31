Зеленский рассказал о планах подписать соглашения с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие соглашения рассчитывает подписать с правительством США в рамках своего визита в Вашингтон. Зеленский уже прибыл в США, его встреча с президентом Джо Байденом состоится 1 сентября, пишет «Украина.ру».

Накануне переговоров с главой Белого дома Зеленский должен провести восемь встреч, из них первую в Министерстве энергетики, затем в Министерстве обороны.

В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договорённостей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договорённости, — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский после официального визита к президенту США Джо Байдену в Вашингтон направится в Калифорнию, перед этим встретившись с руководителями министерств. Также глава Украины откроет в столице США Украинский дом и посетит значимые для украинско-американских отношений места. Встречу двух глав государств переносили уже дважды.