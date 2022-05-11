Зеленский прокомментировал смерть первого президента Украины Кравчука

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука, отметив умение политика «находить мудрые слова и говорить их так, чтобы услышали все украинцы». По его словам, Кравчук не был просто политиком или исторической фигурой, он «всегда был с народом». Украинский лидер выразил слова благодарности за вклад в развитие страны, сообщила пресс-служба администрации президента.

Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны, — заявил Зеленский.

Он добавил, что Кравчук знал цену свободы и «всем сердцем» желал мира своей стране.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что бывший президент Украины являлся одним из тех, кто привёл страну к её нынешнему состоянию. Он назвал его «политическим флюгером», который подстраивался под ситуацию. Дипломат добавил, что Кравчук был одним из соавторов проекта «Украина», который привёл к нынешнему конфликту. Он также напомнил, что бывший президент принимал участие и в минском переговорном процессе, где сыграл, по мнению Мирошника, «очень неблаговидную роль в блокировании и забалтывании мирных договорённостей». Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни.