Зеленский попросил дальнобойное оружие на Генассамблее ООН

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский использовал 77-ю сессию Генассамблеи ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие. Об этом он заявил в своем видеообращении, запись которого показали на экране, пишет РИА Новости.

Выступление Зеленского началось с обвинений в адрес России. В частности, это атака Запорожской АЭС и удар по СИЗО в Еленовке, причем доказательств этому украинский лидер не привел.

Нам нужна оборонная помощь, военное снаряжение и боеприпасы. Наступательных вооружений дальнего радиуса действия достаточно для освобождения нашей земли, — заявил президент Украины.

Также Зеленский попросил системы ПВО и финансовую поддержку и назвал пять так называемых «условий» для установления мира. Это «наказание» России, которое включает санкции, лишение прав российских делегаций, лишение России права вето в СБ ООН, отказ в выдаче виз обычным россиянам.

Второе «условие» — это предоставление Украине военной помощи, финансовой поддержки и разведданных. Третьим Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвертым — предоставление Киеву гарантий безопасности, пятым — «приверженность стран к оказанию помощи Украине».

Российская делегация не ушла во время обращения Зеленского. Также его слушали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и супруга Елена Зеленская.

Ранее сообщалось, что участники Генассамблеи разрешили Зеленскому выступить на сессии ГА ООН дистанционно из «соображений безопасности». Другим лидерам, которые по тем или иным причинам не смогли приехать в Нью-Йорк, в видеовыступлении было отказано.