Зеленский подписал закон «об олигархах»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал закон «об олигархах». По его словам, документ поменяет отношения между крупными бизнесменами и политиками. Инициатива закона принадлежит украинскому лидеру. Отдельные положения проекта неоднократно критиковали и называли антиконституционными.

Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками, — написал политик в своём Twitter.

По его словам, благодаря закону экономические игроки будут равны. Никто из них не сможет купить для себя политические привилегии. Зеленский пообещал, что никому не позволит «сломать» этот закон.

Демократия — это закон и равенство. Сломать закон не дадим! — подчеркнул глава государства.

Документ запрещает олигархам делать взносы в поддержку политических партий и кандидатов, финансировать агитацию и митинги, а также приобретать объекты большой приватизации. Закон также содержит перечень служащих, которые должны декларировать свои встречи с олигархами или их представителями.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр, который будет вести СНБО.