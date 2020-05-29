Зеленский планирует ввести на Украине жёсткий воинский учёт

https://static.news.ru/photo/c4ee6b1c-a1cd-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду законопроект о воинском учёте. Документ предусматривает кратное увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учёт, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов.

Как сообщает «Страна.ua», в случае принятия законопроекта штрафы руководителям предприятий, которые не подают списки сотрудников, подлежащих призыву, увеличатся в шесть-семь раз: от 30 тыс. гривен (80 тыс. рублей) за первое нарушение до 500 тыс. гривен (1,3 млн рублей) за повторное. Непосредственно самим уклонистам может грозить тюремное заключение сроком на три года. Уклонение резервиста от сборов также будет жёстко караться: от 500 до 700 тыс. гривен штрафа или исправительными работами на два года. Уволенные в запас, согласно законопроекту, могут призываться без объявления мобилизации сроком до полугода.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович. Политик отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».