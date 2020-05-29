Зеленский планирует ввести на Украине жёсткий воинский учёт

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховную раду законопроект о воинском учёте. Документ предусматривает кратное увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учёт, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов.
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Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович. Политик отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».
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