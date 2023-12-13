Зеленский одним жестом ответил на способность Украины победить Зеленский промолчал и пожал плечами на вопрос о способности Украины победить

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи Вашингтона, сообщает журналист Bloomberg. Сотрудница агентства заявила в соцсетях Twitter (Х), что политик просто пожал плечами.

На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить (в конфликте. — NEWS.ru.) против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами, — отметила журналист.

Сам Байден во время этого интервью тоже дал журналистам неоднозначный ответ. Когда его спросили, хочет ли он победы Украины, глава Штатов просто рассмеялся, причем продолжал хохотать даже тогда, когда сотрудник издания задал вопрос повторно.

Ранее Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Однако законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени.