Зеленский обвинил весь мир в провале ВСУ: новости СВО на утро 17 мая

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Весь мир виноват в том, что оборона ВСУ провалилась в Харьковской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 16 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам украинского лидера, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США. При этом ВС России наступают по нескольким направлениям.

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Харьковском направлении, поскольку применяют сложную военную тактику, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, российская армия использует авиацию, БПЛА и артиллерию, уничтожает инфраструктуру ВСУ, а также психологически подавляет противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкор уточнил, что российская армия постоянно держит в воздухе разведывательные БПЛА, которые помогают навести на объекты и личный состав украинской армии FPV-дроны, «Ланцеты» или ракетный комплекс «Искандер». Он подчеркнул, что операция на Харьковском направлении важна не только для формирования санитарной зоны в приграничных районах, но и для того, чтобы вынудить ВСУ использовать последние резервы.

Фото: МО РФ

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также ликвидированы склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих.

Telegram-канал «Рыбарь» (Михаил Звинчук) написал о продолжении тяжелых боев в северной части Волчанска. По информации канала, российские подразделения штурмуют в городе территорию промзоны агрегатного завода, к которой они вышли некоторое время назад. Минобороны РФ эти сведения не подтверждало.

«Рыбарь» утверждает, что дальнейшее продвижение ВС России по улицам Гуркановская и Ленина в Волчанске осложнится высокой плотностью минирования застройки частного сектора. По его данным, в южной части города противник готовится к обороне и уже оборудовал огневые позиции. Автор канала пишет, что еще одной точкой ожесточенных боев стала территория городской больницы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал сообщил о появлении на некоторых участках фронта бригады «Лють» и недавно мобилизованных солдат из учебных центров Днепропетровска. «Рыбарь» также сообщил о возросшей интенсивности артиллерийского огня и пусков ЗРК со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, продвижение ВС РФ и снабжение передовых позиций затрудняет большое количество украинских FPV-дронов.

Украинское командование довело до сведения начальников генеральных штабов стран НАТО на встрече в Брюсселе серьезность ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия, сообщил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр. Он добавил, что оно уже отправлено на Украину и скоро прибудет.

США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Он считает, что военная помощь может привести к изменению на поле боя.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины впервые использовали дальнобойную ракету GLSDB для удара по Червоногвардейскому району Макеевки Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что фрагменты данного боеприпаса обнаружены на месте обстрела.

В организации заявили, что из-за вертикального попадания боеприпаса невозможно определить локацию пуска. При этом уточняется, что были зафиксированы повреждения одного частного жилого дома по улице Яблочкина и двух — по улице Тимошенко. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Морская авиация Военно-морского флота России уничтожила следовавшие в сторону Крыма три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщили в Минобороны России. Их обнаружили в западной части акватории, отметили в ведомстве.

Четыре человека погибли при обстреле ВСУ улицы Петровского в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Отмечается, что еще два человека получили ранения.

В четверг, 16 мая, территория Курской области была атакована несколько раз со стороны Украины, сообщает врио губернатор региона Алексей Смирнов. Были обстреляны несколько сел, обошлось без пострадавших.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Смирнова, в результате атаки близ деревни Городище Рыльского района было повреждено здание, а в селе Горналь сожжен сеновал. В поселке Теткино в результате сброса взрывного устройства повреждена крыша автомобиля. Пожарные оперативно потушили возгорание. Уничтожены украинские коптеры с помощью радиоэлектронной борьбы у сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня, сел Заолешенка и Горналь Суджанского района.

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья с четырехлетним ребенком. В результате женщина и ребенок скончались.

Отец погибшего мальчика получил ссадины, уточнил Гладков. Сейчас он находится в шоке и отказывается от медицинской помощи. У водителя машины осколочные ранения правой кисти, ему помогли врачи.

По информации Гладкова, автозаправку рядом с селом Бессоновка атаковал еще один беспилотник. После взрыва загорелся один резервуар, но пожарные оперативно ликвидировали пламя.

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его информации, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших, предварительно, нет.

Российские военнослужащие уничтожили в Севастополе десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров ВСУ, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, пострадавших нет.

До этого Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку воздушных дронов, а также безэкипажных катеров в акватории. Он также объяснил, что частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его словам, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Он пообещал, что после отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения.

Фото: МО РФ

Как эксперты оценили ликвидацию морских дронов ВСУ

Проблема с атаками безэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. Таким образом он прокомментировал уничтожение в Черном море 11 морских беспилотников ВСУ, о котором отчиталось Минобороны.

Он добавил, что не стоит «почивать на лаврах», поскольку противник постоянно совершенствует средства поражения. Поддубный сообщил: появилась информация, что беспилотные дроны ВСУ вскоре смогут наносить удары издалека, а не в режиме «камикадзе».

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог уточнил, что также Киев мог пытаться атаковать всю военно-морскую структуру региона.

Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится Новороссийская военно-морская база, считает Перенджиев. Он добавил, что Украина не может самостоятельно производить безэкипажные катера, их поставляет Запад. В первую очередь они попадают к ВСУ из Британии, уточнил эксперт. По его мнению, также поставить водные беспилотники могли Дания или Голландия, которые демонстрируют «конкретно агрессивное отношение к России».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Где гремели взрывы на Украине

Два взрыва раздались ночью в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное». Они были зафиксированы в 00:11 и 00:13 мск. До этого поступила информация о шести взрывах, прогремевших в городе.

Взрыв вновь произошел в Полтаве на Украине, написало издание «Общественное». Подробности не приводятся.

Какую новую тактику используют ВСУ

Вооруженные силы Украины с наступлением весны стали использовать для защиты маскировочные сети, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Они нужны для защиты подразделений на переднем крае расположения.

По его словам, украинские военные также стали выжигать леса, чтобы помешать российским силам, которые скрываются в них. Для этого ВСУ используют термобарические снаряды, добавил Матвийчук.

Кому на Украине отменили бронь от мобилизации

Указ о брони от мобилизации в Вооруженные силы Украины для курьеров и букмекеров отменен, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко. По ее словам, поводом послужило возмущение данной нормой в обществе.

Незадолго до этого Минэкономики страны забронировало от мобилизации сотрудников службы доставки и букмекерские компании. В приказе ведомства также значились рекламные агентства и фирмы с владельцами из США.

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Спасут ли ВСУ две батареи Patriot

Две системы противовоздушной обороны Patriot не смогут спасти ВСУ от провала в Харькове, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт назвал «бесполезными воплями» заявления Владимира Зеленского о том, что две батареи ПВО станут панацеей.

По словам эксперта, в батарею Patriot входит восемь пусковых установок и четыре радиолокатора. При этом, как он уточнил, беспилотники могут легко пролететь мимо этой системы ПВО, которая работает исключительно по воздушным целям. Литовкин добавил, что Запад продолжает надеяться на Зеленского.

Выпрашивая оружие у западных стран, Владимир Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» Шура Балаганов, считает военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

Чего не исключили в Эстонии

Председатель комиссии по обороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправки войск НАТО на Украину. При этом он подчеркнул, что это произойдет только в крайнем случае.

Парламентарий подчеркнул, что подобное решение требует тщательного обсуждения. И рассматривать его нужно как «последнее средство поддержки Украины», добавил он.

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