Военкор оценил ликвидацию 11 морских дронов ВСУ Поддубный: атакам морских дронов на Крымский полуостров приходит конец

Фото: МО РФ

Проблема с атаками бэзэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Таким образом он прокомментировал уничтожение в Черном море 11 морских беспилотников ВСУ, о котором отчиталось Минобороны.

Тип БЭКов и были ли они оснащены ракетами Р‐60/Р-73, как это было 7 мая, предстоит еще уточнить, но количество уничтоженных дронов может говорить о том, что проблема с атаками бэзэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение, — написал Поддубный.

Он добавил, что не стоит «почивать на лаврах», поскольку противник постоянно совершенствует средства поражения. Поддубный сообщил, что появилась информация, что беспилотные дроны ВСУ вскоре смогут наносить удары издалека, а не в режиме «камикадзе».

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Вооруженные силы Украины стали оснащать свои безэкипажные катера (БЭК) самолетными ракетами класса «воздух — воздух». По его словам, это стало ответом на патрулирование Черного моря вертолетами Вооруженных сил России.

Военкор сообщает со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, что беспилотник ВСУ успел выпустить одну ракету по российскому Ми-8, но промазал. Однако такое техническое решение может свидетельствовать, что противник будет комплексно атаковать объекты Черноморского флота РФ, а «противовоздушные» дроны будут прикрывать БЭК-«камикадзе», считает он.