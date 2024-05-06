Коц указал на необычное оснащение морских дронов ВСУ Коц: ВСУ оснащают морские дроны противовоздушными ракетами

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Вооруженные силы Украины стали оснащать свои безэкипажные катера (БЭК) самолетными ракетами класса «воздух — воздух», сообщил у себя в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это стало ответом на патрулирование Черного моря вертолетами Вооруженных сил России.

Журналист привел пример оснащенного ракетами с тепловым наведением украинского морского дрона на видео, опубликованном Минобороны РФ. На нем один из таких беспилотных катеров подвергается атаке вертолета российских войск.

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По словам Коца, именно задействование винтокрылых машин для патрулирования черноморской акватории вынудило противника прибегнуть к такому необычному шагу. Вертолеты позволяют не только быстрее обнаружить дрон, но и оперативно его уничтожить, что и продемонстрировано на видео.

Военкор сообщает со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, что беспилотник ВСУ успел выпустить одну ракету по российскому Ми-8, но промазал. Однако такое техническое решение может свидетельствовать, что противник будет комплексно атаковать объекты Черноморского флота РФ, а «противовоздушные» дроны будут прикрывать БЭКи-«камикадзе», считает он.

Ранее Коц объяснил, для чего Россия проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия. По его словам, тренировка ядерных сил станет ответом на риторику Запада о вводе войск НАТО на Украину.