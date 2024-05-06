Коц объяснил, для чего Россия проведет учения по применению ТЯО Коц: тренировка ядерных сил станет ответом на риторику Запада о вводе войск НАТО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Проведение Россией в ближайшее время учений для повышения готовности нестратегических ядерных сил будет ответом западным странам на их риторику по введению войск НАТО на территорию Украины, таким мнением поделился в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он убежден, что применять данное оружие против ВСУ или НАТО Москва не станет, однако эти учения будут сигналом, что Россия такую возможность имеет.

А вот и ответ на звучащую с Запада риторику об отправке войск стран НАТО на Украину. Бить тактическим ядерным оружием по Украине или Альянсу никто не собирается. Но пусть там видят, что такая возможность у России есть, — написал военкор.

6 мая в Минобороны России заявили, что вооруженные силы по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Военные уточнили, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику Вооруженных сил Украины, а также формирования Иностранного легиона. По данным ведомства, цели были поражены в 122 районах. По информации СК, в настоящее время участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тысячи наемников, в частности, 816 — из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.