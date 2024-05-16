Военэксперт рассказал о новой тактике ВСУ с маскировочными сетями Полковник Матвийчук: ВСУ применяют маскировочные сети для защиты военных

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины с наступлением весны стали использовать для защиты маскировочные сети, заявил в беседе с Lenta.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Они нужны для защиты подразделений на переднем крае расположения.

В связи с весной, появлением зелени ВСУ начали применять дополнительные маскировочные сети, чтобы скрыть истинное начертание переднего края расположения подразделений и обезопасить себя, — уточнил военэксперт.

По его словам, украинские военные также стали выжигать леса, чтобы помешать российским силам, которые скрываются в них. Для этого ВСУ используют термобарические снаряды, добавил Матвийчук.

Авторы Telegram-канала «Русская Весна» ранее сообщили, что в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области группа украинских военных сдалась в плен российским подразделениям. Солдаты ВСУ запросили у командования эвакуацию раненых, а также приказа на отход, но руководство ответило на просьбу отказом. После этого военные сдались в плен. По данным канала, в этом месте солдаты ВСУ часто принимают подобные решения. Однако представители Минобороны РФ не комментировали это событие.