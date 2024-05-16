ВС РФ взяли под контроль Работино: что это значит для СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия полностью взяла под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Что это значит для СВО, как удалось взять село?

Что известно о взятии Работино

В Министерстве обороны Российской Федераци сообщили, что группировка «Днепр» ВС РФ полностью взяла под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — сказали в ведомстве.

По информации МО, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

Работино стало ключевым населенным пунктом во время украинского наступления лета — осени 2023 года. Задачей ВСУ было создать сухопутный коридор в Крым, который планировалось проложить, в частности, через Работино. При подготовке наступления ВСУ были поставлены европейские и американские артиллерийские и ракетные системы, а также бронетехника. Самые известные кадры того периода боевых действий — горящие и подбитые танки Leopard 2, американские БМП Bradley и другая западная техника в Работино и Вербовом (восточнее Работино).

В чем заключается важность контроля над Работино

Взятие населенного пункта Работино приблизило Вооруженные силы России к полному контролю над ДНР, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Эксперт подчеркнул, что село является мощным опорным пунктом. По его словам, оно сильно схоже с Часовым Яром: там много капитальных строений, которые были укрытием для оборонявшихся.

«Наши военные двигаются в разных направлениях: и в северном, и в западном. Работино — достаточно мощный опорный пункт, который в чем-то очень схож с Часовым Яром. Там много капитальных строений, которые служили великолепным укрытием для оборонявшихся», — пояснил эксперт.

Как уточнил Баранец, если в ближайшем будущем удастся взять под контроль и Часов Яр, для ВС РФ откроется стратегический простор на Славянск и Краматорск. По его словам, сейчас российские войска контролируют около 70% ДНР.

«Взятие под контроль этих городов и этой территории будет обозначать полное освобождение ДНР, потому что реально мы сейчас контролируем порядка 70% территории ДНР. Нам надо полностью взять ее под контроль», — заключил эксперт.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил NEWS.ru, что главную роль во взятии под контроль Работино играет не сам населенный пункт, а высоты около него. Он уточнил, что они имеют важное значение для того, чтобы контролировать ситуацию на данном направлении.

«Взятие под контроль Работино произошло в конце апреля, все это время происходила формальная зачистка, поэтому информация не озвучивалась. Надо понимать, что главную роль играет не сам населенный пункт, а высоты, которые находятся около него. Именно высоты имеют важное значение для контроля на данном направлении», — пояснил Рогов.

При этом он отметил, что взятие под контроль населенных пунктов в зоне спецоперации «вызывает сдержанный оптимизм». По словам Рогова, уже давно не поступало столько хороших новостей. Он добавил, что сейчас инициатива на всей линии боевого соприкосновения находится в руках ВС РФ.

«Помимо Работино сейчас идут активные наступательные действия на Временском направлении — в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное. Но легкой прогулки не будет, впереди много непростых событий», — заключил он.

Что говорят в ВСУ о потере Работино

Спикер сил обороны Юга Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о потере украинскими войсками населенного пункта Работино в Запорожской области, передает Telegram-канал «Политика страны». По его словам, сообщения о взятии села российскими подразделениями недостоверны.

«Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности», — утверждает Плетенчук.

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