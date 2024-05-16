ВС РФ массированно атакуют ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

Фото: МО Украины

Артиллерия ВС РФ группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям ВСУ под Харьковом. Что об этом известно, каких еще успехов достигла российская армия к утру 16 мая?

Что происходит в Харьковской области

Командир мотострелкового батальона группировки с позывным Балашов рассказал РИА Новости, что в результате массированных ударов ВС России по позициям ВСУ подразделения продвигаются в Харьковской области.

«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп <...>. Без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — сказал командир.

По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных.

«И есть желание двигаться вперед», — отметил он.

Что известно о взрывах в Харьковской области

Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил украинский телеканал «Общественное».

В Telegram-канале полтавского отделения «Общественного» после полуночи появились несколько сообщений о взрывах в городе.

В регионе с 19:11 мск 15 мая была объявлена воздушная тревога.

Как Зеленский отреагировал на наступление ВС РФ под Харьковом

Украинский лидер поручил перенести все международные мероприятия со своим участием, сообщается в Telegram-канале офиса президента. Как уточняется, такое решение было принято на фоне наступления российской армии в Харьковской области.

«Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты их проведения. Мы благодарны партнерам за понимание», — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского добавили, что соответствующее решение приняли по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков. Предметом разговора стала ситуация в Харьковской области, где ВС РФ ведут наступление.

Каких еще успехов достигли ВС России

15 мая группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Как следует из сообщения Минобороны РФ, ВСУ предприняли попытку отбить Глубокое, однако российским силам удалось его удержать. В ведомстве уточнили, что противник предпринял три безуспешные попытки контратаки, в том числе в районе населенного пункта Старица. В результате ВСУ потеряли порядка 125 человек.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Что известно об украинских резервах

Украинские резервы, которые перебрасываются в Харьковскую область, практически на исходе. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что их у Киева осталось примерно 100–150 тысяч человек.

По его словам, они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжелой техники и, соответственно, возможности противостоять войскам РФ, подытожил он.

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