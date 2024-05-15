Стало известно, почему Зеленский отменил международные поездки В офисе Зеленского подтвердили, что отменили поездки из-за ситуации на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием, сообщается в Telegram-канале Офиса президента. Отмечается, что это произошло на фоне российского наступления в Харьковской области.

Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты их проведения. Мы благодарны партнерам за понимание, — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского рассказали, что соответствующее решение было принято по итогам ежедневного совещания с участием военных и силовиков. Предметом разговора стала ситуация в Харьковской области, где ВС РФ ведет наступление.

Ранее сегодня, 15 мая, сообщалось, что Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. В рамках поездки украинский лидер должен был встретиться с королем Филиппом VI и премьером Педро Санчесом, а также посетить Португалию.

Также Зеленский заявил, что тяжелые бои на текущий период ведутся по всей линии фронта. По его словам, особое внимание военным следует уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР. ВС РФ на некоторых направлениях добились тактических успехов, резюмировал он.