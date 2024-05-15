Россия наступает под Харьковом: почему это так важно для всей России

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По последней информации, наши силы ведут зачистку Волчанска. Этот важнейший логистический центр позволяет контролировать пути доставки живой силы и боеприпасов на украинские позиции. На очереди взятие под контроль населенного пункта Липцы. И после этого харьковская агломерация окажется под прямым огневым контролем наших наступающих сил.

Какая нужна санитарная зона

Наши Минобороны и Генштаб о своих реальных планах в Харьковской области не объявляют, оставляя противнику поле для прогнозирования различных вариантов наших дальнейших действий. От просто попыток растянуть протяженность линии боевого соприкосновения и отвлечь украинские силы от Донецкого направления до захода в Сумскую область. При этом украинское командование кричит, что на взятие самого Харькова сил у русских нет. Но при этом из города уже вывозятся документы, тянутся караваны беженцев, а главное, город спешит покинуть местный бизнес.

Мы видим, что на наших глазах идет процесс создания санитарной зоны по ту сторону границы, о необходимости которой неоднократно ставил вопрос и президент России. Цель — снизить риск кровавых ударов по нашим приграничным мирным городам. Вопрос только в ширине такой зоны, учитывая, что противник постоянно получает более дальнобойные виды вооружения.

Как показывают расчеты, последний удар был нанесен по многоквартирному дому в Белгороде ракетой «Точка У» с расстояния примерно 40 км. А радиус действия такого носителя равен 120 км. Новые американские ATACMS могут поражать цели на дистанции 300 км. И вряд ли, несмотря на якобы жесткие американские запреты, Киев откажется от возможности использовать и эти носители для атак на наши тылы.

Иными словами, санитарная зона должна заканчиваться как раз в районе Харькова. К тому же необходимо разрушать логистику — мосты, железнодорожные узлы, все то, что позволяет быстро перебрасывать боеприпасы и ракетные системы к нашим рубежам.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Харьков под прицелом

Конечно, наша армия не собирается разносить жилые кварталы Харькова, второго по величине украинского города. Мы, как говорится, другие. Но наше продвижение делает угрозу для города вполне реальной, а использование ствольной артиллерии куда проще, чем лишний раз поднимать в воздух авиацию или применять дорогое ракетное вооружение.

А главное, при спасении из Харькова противнику становится просто не до обстрелов наших приграничных городов. Ему приходится концентрировать все силы на отражении наступления ВС РФ. Тем более что активные боевые действия в этом направлении позволяют эффективнее вести охоту за ракетными установками противника, системами РЗСО, уничтожать склады с боеприпасами разного вида.

Уроки выучены

Еще когда наши силы в качестве жеста доброй воли выводились под обстрелом не только из-под Киева, но и из Черниговской области, эксперты предсказывали, что такие уступки приведут к ударам уже по нашей исторической территории. Так все, собственно, и случилось.

Поэтому ныне обратного пути нет. И наши маневры в Харьковской области окончательно истощают украинские резервы, оттягивают силы ВСУ от Авдеевского направления, облегчая взятие под контроль других населенных пунктов. Так что наши плацдармы в Харьковской, а потом, может, и в Сумской и Черниговской областях должны только расширяться. У ВСУ должны быть полностью связаны руки.

За нами Белгород и Курск — такой нынче лозунг момента.

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