Военный эксперт оценил резервы ВСУ Военэксперт Матвийчук: резерв ВСУ составляет 100–150 тысяч человек

Фото: МО Украины

Резерв Вооруженных сил Украины составляет 100–150 тысяч человек, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, у ВСУ также есть проблемы с вооружением этих людей.

У Украины есть резервы в 100–150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжелой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что огневое преимущество находится на стороне российских войск. Кроме того, Украина до сих пор не может решить проблемы с поставками боеприпасов и техники.

Что касается людей, то наловить кого-то еще можно. Но всех нужно научить, вооружить, нужны артиллерия, танки, авиация, а всего этого нет, — подытожил Матвийчук.

Ранее резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на Волчанское направление в Харьковской области. Уточняется, что они направлены для усиления обороны в указанной области.

До этого стало известно, что командование ВСУ было вынуждено задействовать резервы для стабилизации ситуации в восточной части фронта. Отмечается, что речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.