Российские силы взяли еще два населенных пункта под Харьковом МО РФ: группировка войск «Север» взяла Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Фото: МО РФ

Группировка российских войск «Север» взяла населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В то же время российские силы отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица. Потери противника составили порядка 125 человек.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника, — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Произошло это в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск на Харьковском направлении.

Помимо живой силы, противник потерял три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300-мм боевую машину РСЗО «Ольха», 122-мм РСЗО Vampire чешского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков пояснил, почему российские силы на Харьковском направлении продвигаются быстрее, чем на Донецком. По его словам, связано это с тем, что на Донецком ВСУ окапывались 10 лет. Он выразил уверенность, что в ближайшее время ВС РФ смогут пробить укрепления противника и продвинуться вглубь.