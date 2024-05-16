ВСУ обстреляли из РСЗО российский город Гладков: при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) города Шебекино пострадали двое мужчин, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После прямых попаданий снарядов загорелись гараж и автомобиль на территории домовладения, пожарные работают на объектах, уточнил он.

По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины, — написал Гладков.

По его сведениям, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Один дом частично разрушен, в других выбиты окна, также посечены фасады, машины и кровли.

Ранее Гладков сообщал, что атаке ВСУ с помощью дронов подверглись два населенных пункта Борисовского района в Белгородской области. По его данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Также Гладков информировал, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Утром 15 мая губернатор заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, они доставлены в клиническую больницу. В селе Дубовом в результате атаки ВСУ пострадали семь частных жилых домовладений, осколками посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи.