Беспилотник ВСУ атаковал легковушку в российском регионе Гладков: ВСУ атаковали дроном село Новая Таволжанка

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Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Утром в среду, 15 мая, губернатор Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей.

Спустя время стало известно, что два украинских беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, произошло два взрыва, пострадавших нет.

Тем временем издание Politico сообщило, что Украина требует от США снять запрет на применение американского оружия по территории России. В Вашингтон для этого прибыла группа украинских чиновников. Поводом для просьбы послужило продвижение ВС РФ на Харьковском направлении. ВСУ намерены нанести удары по военным складам, чтобы отодвинуть российские войска.