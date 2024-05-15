Украинские дроны атаковали два российских приграничных села Гладков: два села под Белгородом подверглись атаке ВСУ, никто не пострадал

Фото: МО Украины

Два населенных пункта Борисовского района в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Сразу несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших, — пояснил глава региона.

Так, в селе Грузском в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль и выбиты окна в гараже частного домовладения. В селе Березовка в результате падения дрона-камикадзе и последующей детонации выбиты окна и посечен фасад магазина. Кроме того, поврежден автомобиль, припаркованный рядом с торговой лавкой.

Также Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

Утром 15 мая губернатор сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, они доставлены в клиническую больницу. В селе Дубовом в результате атаки ВСУ пострадали семь частных жилых домовладений, осколками посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи.