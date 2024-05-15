Воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду, два человека пострадали

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей, уточнил он.

В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги, — сообщил глава региона.

Он добавил, что раненые доставлены в клиническую больницу. Пожарные занимаются ликвидацией пожара. В Дубовом в результате атаки ВСУ пострадали семь частных жилых домовладений, осколками посечены два автомобиля, есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого дома. Информация о последствиях уточняется.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью квадрокоптера легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, информировал 14 мая Вячеслав Гладков. По его данным, водитель не пострадал. В результате столкновения у транспортного средства повреждены капот, крыша и лобовое стекло.

ВС РФ с 18:00 до 19:30 мск 14 мая предотвратили попытки украинской армии совершить атаки с применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа на объекты на территории России. ПВО сбила бомбу и дрон над территорией Белгородской области.