«Мощный опорный пункт»: военэксперт раскрыл важность контроля над Работино Военэксперт Баранец: взятие Работино приблизило ВС РФ к полному контролю над ДНР

Фото: МО РФ

Взятие населенного пункта Работино приблизило Вооруженные силы России к полному контролю над ДНР, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Эксперт подчеркнул, что село является мощным опорным пунктом. По его словам, оно сильно схоже с Часовым Яром: там много капитальных строений, которые были укрытием для оборонявшихся.

Наши военные двигаются в разных направлениях: и в северном, и в западном. Работино — достаточно мощный опорный пункт, который в чем-то очень схож с Часовым Яром. Там много капитальных строений, которые служили великолепным укрытием для оборонявшихся, — пояснил эксперт.

Как уточнил Баранец, если в ближайшем будущем удастся взять под контроль и Часов Яр, для ВС РФ откроется стратегический простор на Славянск и Краматорск. По его словам, сейчас российские войска контролируют около 70% ДНР.

Взятие под контроль этих городов и этой территории будет обозначать полное освобождение ДНР, потому что реально мы сейчас контролируем порядка 70% территории ДНР. Нам надо полностью взять ее под контроль, — заключил эксперт.

Министерство обороны России ранее сообщило, что группировка «Днепр» ВС РФ полностью взяла под контроль Работино в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.